كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول بريطاني بارز: الضربة العسكرية على إيران قرار "غير حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توغندهات ان العمل العسكري لتحرير ناقلة النفط التي صادرتها إيران لن يكون خيارًا جيدًا.

أشار توغندهات اليوم السبت الي إن البحث عن حل عسكري للأزمة المتصاعدة سيكون قرار " غير حكيم "، خاصة وأنه تم نقل السفينة إلى ميناء محمي جيدًا.

وصرح لبي بي سي انه "إذا تم نقله إلى بندر عباس، فهذا ميناء عسكري إيراني مهم، وأعتقد أن أي خيارات عسكرية ستكون غير حكيمة للغاية".

وأضاف أيضًا إنه لن يكون من المفيد طرد سفير إيران لدى المملكة المتحدة لأنه من المهم مواصلة الحديث.

كما قالت شخصيات بريطانية بارزة أخرى إنه لا ينبغي استخدام الخيارات العسكرية.

