كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث: يجب ألا تسمح الصين والهند لأي حالة فردية بتعطيل العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع استعداد الرئيس الصيني شي جين بينج، لزيارة الهند في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمته غير الرسمية الثانية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قالت الصين، إنه ينبغي على الجارتين ألا يسمحا لأي "قضية فردية في وقت معين" بتعطيل العلاقات الثنائية واتخاذ المزيد من المبادرات للمضي قدمًا في العلاقات الثنائية بطريقة ثابتة وسليمة.

وكما أوردت صحيفة "إنديا إكسبريس"، قال سفير الصين الجديد في الهند سون ويدونج إنه مع وجود قيادتين قويتين على رأس كل من البلدين، فإن العلاقات ستصل إلى آفاق جديدة.

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وأضاف "سون"، لوسائل الإعلام الهندية، يوم الجمعة: "تحت التوجيه الاستراتيجي الذي قدمه شي ومودي في أول قمة غير رسمية لهما في ووهان العام الماضي، اكتسبت العلاقات بين الصين والهند قوة دفع جيدة وسليمة للغاية للتنمية"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يسافر إلى نيودلهى لتولى مهمته الجديدة.

وأوضح: "هذا العام سيعقد الزعيمان اجتماعًا غير رسمي آخر. أعتقد أن هذه ستكون أولوية قصوى في علاقاتنا الثنائية التي ستأخذ بالتأكيد علاقاتنا إلى آفاق جديدة".