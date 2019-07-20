الأمم المتحدة تمنح جائزة لقوات حفظ السلام في الصومال

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كرمت بعثة الأمم المتحدة في الصومال جنود وحدات حرس الأمم المتحدة للخدمة المتميزة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

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أشاد جيمس سوان ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال الذين منحوا الميداليات ، بالتعاون القائم بين فرق الأمن التابعة للأمم المتحدة وموظفي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) في الصومال .

وأضاف سوان أن علاقات العمل الوثيقة ساهمت بشكل كبير في تحسين الأمن في الصومال.