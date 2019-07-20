عنف وتخريب في العيون إثر فوز المنتخب الجزائري..ورشق بالحجارة لمقر قناة تلفزية -فيديو

شهدت مدينة العيون، ليلة أمس الجمعة، أعمال عنف وتخريب واسعة شابت عددا من شوارعها الرئيسية، وتسببت في خسائر مادية كبير في الملك العمومي.

وأكدت مصادر الموقع أن أعدادا من العناصر الإنفصالية استغلت الإحتفالات التي انطلقت في وقت متأخر من ليلة أمس، على إثر فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم في مقابلته مع السينغال، حيث اندسوا بين الجموع لإحداث الفوضى واستهداف رجال الأمن والمؤسسات العمومية.

وبدوره، تعرض مقر قناة العيون بشارع الزرقطوني لوابل من الحجارة من طرف الإنفصاليين، والتي كانت قد بثت روبورتاجات في نشرة الأخبار وعبر برنامج الفضاء الرياضي تواكب المتابعة الواسعة التي تلاقيها فعاليات نهائيات كأس أفريقيا وتشجيع الجماهير المغربية للمنتخب الوطني، وكذا منتخب الجزائر الشقيقة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحادث لم يخلف خسائر في صفوف العاملين أو في بنية القناة، لكن مشاهد أخرى وثقتها مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي أظهرت استيلاء المخربين على سيارة للشرطة بأحد شوارع المدينة.