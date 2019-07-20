التشكيلة المثالية لـ “الكان”.. 5 لاعبين من الوصيف و4 من البطل

Sأعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، والتي أسدل الستار على منافساتها أمس الجمعة، بإجراء نهائي البطولة، حيث توج المنتخب الجزائري بلقبه الثاني عقب تغلبه على السنغال بهدف دون مقابل.

وشهدت التشكيلة تواجد خمسة لاعبين عرب، أربعة من المنتخب الجزائري، بطل الدورة، وواحد من تونس، المحتل للمركز الرابع، وخمسة من السنغال صاحب الرتبة الثانية.

وضمت تشكيلة 11 لاعبا الرباعي الجزائري، الرايس مبولحي في حراسة المرمى الرايس مبولحي، وعدلان قديورا، وإسماعيل بن ناصر، ورياض محرز ، إلى جانب التونسي ياسين مرياح، ثم خمسة لاعبين سنغاليين، لامين غاساما، ويوسف سبالي، وكاليدو كوليبالي، ثم إدريسا جانا، وساديو ماني، بالإضافة للنيجيري أودين إيغالو.