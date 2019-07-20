طقس السبت.. جو حار مع سحب غير مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب وداخل البلاد. كما ستهم سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح و الليل، ستكون مصحوبة بكتل ضباب أو ضباب بكل من سواحل و سهول المحيط الأطلسي و بالواجهة المتوسطية. وستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس، إضافة إلى نزول أمطار جد خفيفة ومتفرقة أحيانا بالساحل المتوسطي وبالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما، شمالية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وغربية إلى شمالية بالسهول الوسطى ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية أحيانا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و22 درجة بكل من المرتفعات ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية و الداخلية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والماس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بالجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 30 و37 درجة بمنطقة طنجة، والسهول الأطلسية، وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 42 و46 درجة بالجنوب الشرقي. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل والرباط، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بالجنوب.