غزة: الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم "التسلل وحيازة سكاكين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، شابا فلسطينيا، بزعم محاولته التسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة إلى أراضي الـ48.
وقال الجيش، في بيان، إن قوة تابعة له "اعتقلت فلسطينيًا تسلل عبر السياج من جنوبي القطاع إلى إسرائيل"، زاعما العثور بحوزته على سكاكين.
وأضاف البيان أنه تم نقل الفلسطيني للتحقيق لدى أجهزة الأمن، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وعلى فترات متقاربة تعلن قوات الاحتلال اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.
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