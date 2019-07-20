هذه حقيقة وفاة حسني مبارك

نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده. وكتب علاء مبارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات"، بحسب "روسيا اليوم". وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، متأثرا بأزمة قلبية.





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