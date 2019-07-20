أوصت لجنة الشهداء والضحيا النيابية، اليوم الخميس، برفع دعوى على امرأة مجدّت بالنظام السابق ورئيسه، وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الخليج 365 بأن المرأة جاهرت خلال تظاهرة في كركوك بانتمائها لحزب البعث. وتضمنت الوثيقة ايضا الدعوة الى سحب اجازة المجتمع المدني التي تترأسها الامرأة. وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. لجنة الشهداء النيابية توصي برفع دعوى على امرأة مجدّت بالنظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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