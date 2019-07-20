النزاهة تعيد إلى بلدية الحلة ملكية عقار بقيمة 6 مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، إعادة عقار في محافظة بابل قيمته 6 مليارات دينار إلى ملكية الدولة.
وأوضحت، أن "الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة قام بنقل ملكية العقار وتسجيله باسمه بشكل غير قانوني وبدون الحصول على كتاب تمليك من الجهة المالكة للعقار، ثم قام لاحقاً ببيعه إلى شخص آخر وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بصورة مخالفة للقانون".
وأضافت، أن "محكمة بداءة الحلة سبق لها أن أصدرت قرارا بإبطال القيود الخاصة بالعقار المسجل باسم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة، وإعادة تسجيله باسم مديرية بلدية الحلة، وإشعار مديرية التسجيل العقاري في المحافظة؛ لتنفيذ ذلك في سجلاتها".
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