نائب يتهم الحكومة بالبطء والوقوف عائقا بشأن حصول المواطنين على قطع سكنية

اتهم النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، السبت، الحكومة المركزية بالتباطؤ في ملف اسكان المواطنين والوقوف عائقا امامهم بالحصول على القطع السكنية بسبب القوانين القديمة والروتين والفساد، فيما اكد أن الاجراءات التي تتبعها الحكومة بهذا الشأن غير مجدية.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك زيادة سنوية بعدد سكان العراق يقابلها نقص حاد في عدد المساكن التي يتم توفيرها للمواطنين"، مبينا ان "الحكومة لا تتعامل مع ملف التسكين بالشكل الصحيح وهناك تباطؤ كبير من قبلها في معالجة ازمة السكن، كما أن الاجراءات المتبعة غير مجدية".



واضاف فدعم، أن "المواطن يضطر بسبب تلك الاوضاع الى اللجوء للطابو الزراعي والاراضي الزراعية والعشوائيات، بالتالي فان رد فعل المواطن هو نتيجة حتمية لفشل الحكومة في توفير قطع اراضي سكنية فيها خدمات للمواطنين"، لافتا الى ان "جميع الحكومات في دول العالم تعمل على توفير قطع سكنية لمواطنيها لكن بالعراق فان الحكومة تقف عائق امام المواطنين في الحصول على القطع السكنية بسبب القوانين البالية والقديمة والروتين والفساد".



واكد فدعم، ان "هناك العديد من القوانين التي من خلالها يمكن حل تلك المشكلة ودعم المواطن في الحصول على المسكن المناسب له ولعائلته، وجميعها بحاجة الى اجراءات بسيطة وقرارات كافية يصدرها مجلس الوزراء لكن حتى اللحظة فان الحكومة مقصرة في حسم هذا الملف".