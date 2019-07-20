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سعودي يقترب من امتلاك نادٍ إسباني

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2019-07-20 | 10:11

سعودي يقترب من امتلاك نادٍ إسباني

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كشفت صحيفة "" ، أن نادي غرناطة الإسباني الشهير الذي يلعب في الليغا الإسبانية أصبح قريباً من مالك سعودي.
ونقلت "الرياضية" عن مصادر أن "تركي آل الشيخ وزير السعودي السابق، بات قريباً من تملك النادي بالكامل".

وأضافت المصادر، أن الوزير الحالي لهيئة الترفيه "يفاضل بين النادي الإسباني ونادي امييان الفرنسي الذي يلعب أيضا في الدرجة الفرنسية الأولى (الممتازة) لتملك أحدهما بنسبة 100% بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية وتبقت بعض البنود في العقود".


يذكر أن آل الشيخ اشترى قبل عامين نادي بيراميدز المصري ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يبيعه في نهاية الموسم.

ويحظى آل الشيخ بعلاقات واسعة في كرة القدم الاوروبية والعالمية، وإذا ما تمت الصفقة سيكون أول سعودي يمتلك نادياً أوروبياً بنسبة كاملة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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