سعودي يقترب من امتلاك نادٍ إسباني

2019-07-20 | 10:11
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كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي غرناطة الإسباني الشهير الذي يلعب في الليغا الإسبانية أصبح قريباً من مالك سعودي.
وأضافت المصادر، أن الوزير الحالي لهيئة الترفيه "يفاضل بين النادي الإسباني ونادي امييان الفرنسي الذي يلعب أيضا في الدرجة الفرنسية الأولى (الممتازة) لتملك أحدهما بنسبة 100% بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية وتبقت بعض البنود في العقود".
يذكر أن آل الشيخ اشترى قبل عامين نادي بيراميدز المصري ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يبيعه في نهاية الموسم.
ويحظى آل الشيخ بعلاقات واسعة في كرة القدم الاوروبية والعالمية، وإذا ما تمت الصفقة سيكون أول سعودي يمتلك نادياً أوروبياً بنسبة كاملة.
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