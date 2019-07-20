محكمة أمريكية توجه الاتهام إلى 'قناص' أميركي في تنظيم 'داعش'

وجهت محكمة في نيويورك اتهاما إلى مواطن أمريكي التحق بتنظيم "داعش" في سوريا، حيث قاتل كـ"قناص" ومن ثم أصبح "أميرا" في التنظيم المتطرف، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن "رسلان مرادوفيتش أساينوف الذي ولد قبل 43 عاما في كازاخستان وحصل لاحقا على الجنسية الأميركية وجهت إليه اتهامات عدة بينها تقديم دعم مادي إلى "منظمة إرهابية أجنبية".

وكان أساينوف قد توجه إلى سوريا عام 2013 واعتقلته "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) التي سلمته مؤخرا إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي".

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ووفقا للائحة الاتهام، فإن المتهم كان يقطن في حي بروكلين في نيويورك من العام 1998 ولغاية العام 2013 حين غادر الولايات المتحدة إلى سوريا للالتحاق بتنظيم "داعش".

وبوصوله إلى سوريا التحق المتّهم بمقاتلي "داعش" حيث أصبح قنّاصا ومن ثم أخذ يرتقي في سلم المسؤوليات إلى أن أصبح من "أمراء" التنظيم، ومسؤولا عن تدريب المقاتلين على استخدام الأسلحة الدقيقة التصويب، كما أنه شارك في إنشاء معسكرات تدريب، بحسب ما أضافت النيابة العامة في لائحتها الاتهامية.

ونقل بيان وزارة العدل عن المدعي العام الفدرالي في منطقة بروكلين ريتشارد دونوغ قوله إن المتهم "أدار ظهره للبلد الذي رحب به، وانضم إلى تنظيم داعش لخدمة أهدافه العنيفة في سوريا ومحاولة تجنيد أشخاص آخرين".