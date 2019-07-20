المعارضة الإيرانية تحتشد في ستوكهولم للتنديد بقمع نظام خامنئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينظم الآلاف من المعارضة الإيرانية بأوروبا، السبت، مظاهرة ضخمة في العاصمة السويدية؛ للتنديد بممارسات النظام الإيراني ضد أبناء شعبه، والمطالبة بإدراج مليشياته على قوائم الإرهاب.

ويتوقع منظمو المظاهرة تجمع نحو 5 آلاف من المعارضة والجاليات الإيرانية في "غونزتر دغوردن" بستوكهولم، على أن تنطلق المظاهرة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن يشارك في المظاهرة عدد من الشخصيات السويدية، بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين الأوروبيين من فرنسا وإيطاليا وبولندا.

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وتطالب المعارضة الإيرانية دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء سياسة المهادنة تجاه نظام ولاية الفقيه، مناشدة المجتمع الدولي منع حصول النظام الإيراني على السلاح النووي.

وكان أعضاء المعارضة والجاليات الإيرانية قد تظاهروا في برلين الأسبوع الماضي، في حين تم تنظيم فاعلية الشهر الماضي في شوارع بروكسل عاصمة بلجيكا ومقر الاتحاد الأوروبي؛ للمطالبة بتغيير نظام ولاية الفقيه.

وتأتي مظاهرات المعارضة في أوروبا فيما تتواصل الإضرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران؛ إذ يعيش النظام الإيراني حالة الإفلاس الاقتصادي والعزلة المتصاعدة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى محاصرته بمختلف الأزمات الخانقة.