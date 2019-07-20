عدوان إيران وفشل أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون الأزمة الإيرانية ومواصلة طهران تهديد أمن مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، وتحذير وزير الخارجية الأمريكي من رعاية طهران للإرهاب، والجيش الأمريكي يؤكد إرسال قوات وموارد عسكرية إلى السعودية، و"عملية الحارس".. تحالف أمريكي لحماية حركة الملاحة الدولية، وبريطانيا تحذر إيران بـ"عواقب وخيمة" بعد اختطاف ناقلتي نفط‎، وانشقاق جديد بالإخوان.. استقالة قيادي من "النهضة" بتونس، واحتجاجات الجزائر.. إصرار على عزل نظام بوتفليقة، وترامب يعلن استعداده للتهدئة بين سيؤول وطوكيو، وتوطين اللاجئين.. مخطط حوثي لتجنيد المرتزقة الأفارقة.

أما في الاقتصاد، فتطالعون محافظ المركزي التركي رفض خفض الفائدة 300 نقطة أساس قبل إقالته، وإنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك لا يزال متراجعا بنسبة 13.5%، والدين العام البريطاني يتخطى 1.8 تريليون جنيه إسترليني، وحفارات النفط الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى منذ فبراير 2018، والذهب يهبط من ذروة 6 سنوات عند مستوى 1425 دولارا.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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