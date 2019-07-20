رجوي تدعو المجتمع الدولي لرد قاطع على ابتزاز نظام طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، السبت، إلى ضرورة أن يكون هناك رد دولي قاطع على سياسة النظام الإيراني الابتزازية في المنطقة.

وكتب رجوي، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "سياسة الملالي الابتزازية والجامحة في المنطقة بحاجة إلى رد دولي قاطع".

وتابعت زعيمة المعارضة الإيرانية: "يجب عدم السماح لهم بأن يتشجعوا.. القوة والحزم هي اللغة التي يفهمها الملالي.. يجب عدم ترك الساحة والفرصة لهم للابتزاز".

كانت رجوي وصف النظام الإيراني، في كلمتها أمام مؤتمر المعارضة الإيرانية بألبانيا الأسبوع الماضي، بأنه "المصرف المركزي للإرهاب"، مضيفة أن النظام الإيراني لا يستطيع التقدم للأمام أو التخلي عن الإرهاب أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.