الجزائر تتربع على عرش أفريقيا.. نشرة "العين الرياضية" لـ"كان 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، تطالعون عناوين مختلفة.
أسدل الستار على البطولة، ونجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 1990.
وامتدح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائري لاعبي "الخضر" بعد الفوز باللقب، مشيدا بالروح الجماعية التي اتسموا بها على مدار البطولة.
من جانبه، أشاد اليو سيسيه مدرب السنغال بأسود التيرانجا، لافتا إلى أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الجزائر.
ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي، حصاد اليوم الأخيرة من النسخة رقم 32 لكأس الأمم الأفريقية.
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