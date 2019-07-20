فيديوجراف.. حصاد كأس الأمم الأفريقية 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بتتويج المنتخب الجزائري باللقب على حساب نظيره السنغالي، بعد الفوز بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج بها المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا، بعد نسخة 1990 حين تغلب على حساب نيجيريا بنفس النتيجة.
وحصد المنتخب الجزائري جائزة أفضل فريق وأقوى خط هجوم ودفاع، بعدما سجل 13 هدفا واستقبل هدفين فقط.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، حصاد أمم أفريقيا 2019.
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