مسؤول أميركي: الإيرانيون يتطلعون إلى إظهار قوة لا إلى الحرب

رأى كبير ضباط ​الاستخبارات العسكرية الأميركية​ اللفتنانت جنرال ​روبرت آشلي​ جونيور في مناقشة مع الصحفيين في المنتدى الأمني السنوي الذي ينظمه معهد أسبن، بولاية ​كولورادو الأميركية​ ان "احتجاز ​ايران​ الناقلة البريطانية كان ردا متوقعا منها، على الاستيلاء البريطاني على الناقلة الإيرانية بالقرب من ​جبل طارق​".

ولفت إلى ان "الإيرانيين يبحثون عن أشياء متناسبة في طبيعتها، إنهم لا يتطلعون للذهاب إلى الحرب ولكنهم في الوقت نفسه يتطلعون إلى إظهار قوة".