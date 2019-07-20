رأى كبير ضباط الاستخبارات العسكرية الأميركية اللفتنانت جنرال روبرت آشلي جونيور في مناقشة مع الصحفيين في المنتدى الأمني السنوي الذي ينظمه معهد أسبن، بولاية كولورادو الأميركية ان "احتجاز ايران الناقلة البريطانية كان ردا متوقعا منها، على الاستيلاء البريطاني على الناقلة الإيرانية بالقرب من جبل طارق".
ولفت إلى ان "الإيرانيين يبحثون عن أشياء متناسبة في طبيعتها، إنهم لا يتطلعون للذهاب إلى الحرب ولكنهم في الوقت نفسه يتطلعون إلى إظهار قوة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: الإيرانيون يتطلعون إلى إظهار قوة لا إلى الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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