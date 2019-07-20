الناطق باسم الحكومة البريطانية: ننصح السفن البريطانية بتجنب مضيق هرمز

نصح الناطق باسم ​الحكومة البريطانية​ ​السفن​ البريطانية بتجنب ​مضيق هرمز​.

وفي وقت سابق رأى وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت ان "احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية إشارة مقلقة على اختيارها مسارا خطيرا مزعزعا للاستقرار".

وكان هانت قد أكد أمس ان "لندن سترد بطريقة مدروسة وقوية على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة".

واعلن وزير الخارجية البريطانية انه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمناقشة الوضع وأنه يتوقع أن يتحدث إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال إنه على متن طائرة حاليا.