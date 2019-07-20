خارجية بريطانيا:احتجاز الناقلة إشارة على اختيار إيران مسارا مزعزعا للاستقرار

رأى وزير خارجية بريطانيا ​جيريمي هانت​ ان "احتجاز طهران لناقلة النفط البريطانية إشارة مقلقة على اختيارها مسارا خطيرا مزعزعا للاستقرار".

وكان هانت قد أكد أمس ان "لندن سترد بطريقة مدروسة وقوية على احتجاز ​إيران​ ​ناقلة نفط​ بريطانية، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة".

واعلن وزير ​الخارجية البريطانية​ انه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ لمناقشة الوضع وأنه يتوقع أن يتحدث إلى نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​ الذي قال إنه على متن ​طائرة​ حاليا.