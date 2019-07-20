طرابلسي يبارك لمالكي العقارات استعادة املاكهم في المخيمات الفلسطينية

نوّه النائب ​إدكار طرابلسي​ بإنجاز موازنة العام 2019 "، آملا في "أن تشكل منعطفا يعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ ب​لبنان​ وما وُعدنا به في مؤتمر "سيدر" وما سينتج عنه من فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية."

وبارك طرابلسي في بيان " لأصحاب الاملاك القائمة عليها مخيمات فلسطينية لاقرار البرلمان ب​قانون الموازنة​ اعفاءات من رسوم انتقال الملكية وتسوية المخالفات القائمة على هذه ​العقارات​. وشكر الزميلين ​سليم خوري​ وادي معلوف اللذين قدما مع النائب طرابلسي اقتراح القانون. وشكر النائب ​ميشال موسى​ لتعاونه ولدعمه ولتحريكه الامر مع الوزير ​علي حسن خليل​ الذي سبق واقترح صيغة حل وأيد الاقتراح، كما شكر مجلس النواب رئيسه نبيه بري للموافقة على هذه المادة والاعفاءات التي يستحقها اصحاب الاملاك المظلومين من سبعة عقود"

وزار النائب طرابلسي، على صعيد آخر، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، وهنأه "بإنصاف القضاء اللبناني له ولوقف حملة الافتراءات المغرضة بحقه"، وناقش طرابلسي مع رئيس الجامعة أوضاع فرعي زحلة والفنار وكلية الزراعة في الدكوانة ومعهد الدكتوراه، وابدى ارتياحه لحفظ "التوازن الوطني في الكادرين الأكاديمي والوظيفي". كما تطرق البحث الى كيفية "تعزيز الثقة بالجامعة الوطنية بعد الاضراب الطويل، والاطمئنان لاستكمال العام الدراسي ولنوعية التدريس وعدم تعرضه لهزات مستقبلية لتبقى الجامعة اللبنانية مقصدا موثوقا يجتذب الطلاب المتفوقين وابناء جميع الطبقات الاجتماعية".