أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خلال زيارتها مدينة صيدا أن "مؤسسة مياه الجنوب انتهت من تحضير دفاتر الشروط لتلزيم استبدال شبكات المياه القديمة لمدينة صيدا بشبكات جديدة"، لافتة الى اننا "أرسلنا عدة كتب لوزارة الداخلية والبلديات للتعميم على البلديات بفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي وانا أغتنم هذه الفرصة لأطلب مجدداً من البلديات أن تقوم بذلك".
وأكدت بستاني أنه "سيكون لمنطقة صيدا محطة رئيسية للتحويل من التوتر العالي 220 KV للتوتر المتوسط من أجل تحسين نوعية التيار الكهربائي وزيادة التغذية دون الانقطاعات التي يسببها الضغط على الشبكة".
وشكرت بستاني "رئيس الحكومة سعد الحريري على دعمه في اقرار الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني من صيدا: أشكر الحريري على دعمه لي في خطة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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