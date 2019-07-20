طقس صيفيّ معتدل ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الأثنين

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيّا معتدلا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبياً .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع رياح ناشطة أحياناً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات . أما الاثنين فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً".
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