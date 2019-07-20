ابراهيم الموسوي: الموازنة التي اقرت هي افضل الممكن

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أن "الموازنة التي اقرت هي افضل الممكن وحزب الله كان لديه شروط اساسية في العديد من البنود".
وفي حديث تلفزيوني سأل الموسوي :"هل يعقل بأن لبنان الذي يعج بالفساد لا يوجد قضية واحدة ذهبت الى الهيئة العليا للتأديب؟"، لافتا الى ان "منطلقات قيادة حزب الله تأخذ بعين الاعتبار الطبقات الفقيرة".
ولفت الموسوي الى ان "الجامعة اللبنانية هي جامعة الفقراء وقلت في كلمتي في مجلس النواب ان هناك مؤامرة عليها"، لافتا الى ان "كتلة الوفاء للمقاومة ولجنة المال والموازنة حققوا انجازات لحماية الجامعة ومنها خفض سنوات التقاعد الى 15 سنة وتخفيض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية بالاضافة الى استثناء الجامعة من قرار وقف التوظيف".
وراى الموسوي ان "النائب لديه مهمتين، الاولى هي سن القوانين، والثانية هي الرقابة على الحكومة وملاحقتها، وللاسف هذا المفهوم يتراجع لصالح خدمات الافراد"، مؤكدا ان "على الحكومة القيام بتخطيط شامل لكل المناطق اللبنانية".
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