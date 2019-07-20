أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "إقرار ​الموازنة​ العامة لعام 2019 مدخل لتصويب الوضعين المالي والاقتصادي. هي خطوة مهمة على طريق الإصلاح وإن كانت قاصرة عن تلبية طموحاتنا. الرهان على ما سيليها من خطوات كثيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطيش:إقرار الموازنة مدخل لتصويب الوضعين المالي والاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.