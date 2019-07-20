داوود: آن الأوان لنبني بالتربية وطنا منيعا أمام أعداء الخارج والداخل

اكد ​وزير الثقافة​ محمد داود في كلمة له خلال رعايته حفل تخرج طلاب ثانوية ​حسن قصير​ أنه "آن الأوان لنبني بالتربية وطنا منيعا أمام أعداء الخارج والداخل، ومواطنا ممتنعا عن الإثم والعدوان مقتنعا بالبر والتقوى ومنتميا إلى العصر الذي به نعيش".

ولفت داود الى اننا ""نقف في حضرة هذا التفوق والتألق لنقول للطلاب سيروا إلى الأمام، فأنتم من سيخرج الوطن من عين العاصفة، وأنتم المواطنة التي ستبعده من مهاوي ​الفساد​، وأنتم الإيمان الذي سينجيه من شرور الطائفية ومهالك المذهبية وآثام التعصب".