موسوي: إيران لن تبدأ أي حرب لكنها ستدافع عن سلامتها الإقليمية بكامل قوتها

حذر المتحدث باسم الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ من وجود أطراف ثالثة تسعى لفتح كل الاحتمالات واندلاع حرب مع إيران. واعتبر ان "زيادة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة تزيد بطبيعة الحال من خطر المواجهة العسكرية، لكن إيران بالتأكيد لا تبحث عن حرب، ولقد أعلنا هذا مراراً ونعتبر أنفسنا ملتزمين به".

وفي حديث لصحيفة "الأخبار" أكد ان "إيران لن تبدأ أي حرب، لكنها ستدافع عن سلامتها الإقليمية بكامل قوتها"، موضحا "كانت إطاحة الطائرة الأميركية بدون طيار رسالة واضحة إلى الأميركيين مفادها أنه لن يتم ترك أي إجراء من جانبهم بدون ردّ، أي تحرك متكرر من قِبَل الأمريكيين، سواء كان محدوداً أو واسعاً، سيواجه ردّ فعل إيران السريع والقوي".

وأشار موسوي إلى ان "معاهدة عدم الاعتداء التي اقترحها وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ علامة على حسن نية ويجب على جيراننا أن يعلموا أن زيادة القوة الإيرانية لا تعني تهديداً ضدهم".