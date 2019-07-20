النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري انطلاقا من محور الوزاني

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ إنطلاقا من محور ​الوزاني​ وحتى وادي العسل مرورا بالشطر الشمالي اللبناني لبلدتي ​الغجر​ و​العباسية​"، مشيرا الى ان "دورية اخرى عملت على تمشيط الطريق العسكري بمحاذاة السياج التقني عند تخوم ​مزارع شبعا​ انطلاقا من تلال سدانة وحتى بركة النقار حيث عملت عناصر الدورية على تفقد السياج واجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​اليونفيل​ لمراقبة الوضع".

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