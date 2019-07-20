حواط: رفضُنا الموازنة جرسُ إنذار للمعنيين

أوضح عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "رفضُنا ​الموازنة​ جرسُ إنذار للمعنيين من أجل تحضير مشروع موازنة الـ 2020 طبقاً لما طرحناه ، بحيث يضع الاصبع على الجرح ضمن احترام ​المهل الدستورية​ المفروضة ومع إنجاز قطوعات الحساب المطلوبة".

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