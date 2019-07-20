أمريكي يتبرع بـ30 ألف دولار لجندية سابقة بسبب ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press سيارة

في لفتة إنسانية قام المليونير الأمريكي بيل بولتي، بتعويض جندية أمريكية سابقة أصيبت بإعاقة، وقام بمنحها سيارة بقيمة 20 ألف دولار ومبلغ 10 آلاف دولار. ونجح هذا الموليونير أن يجذب انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودفع ترمب لإعادة نشر تغريدة خاصة ببولتي.

ونشر بيل بولتي تغريدة على حسابه عبر "تويتر" ، قال فيها: "إذا أعاد ترامب نشر هذه التغريدة، فسأعطي 30 ألف دولار لمحارب سابق على تويتر"، ليفاجئ الرئيس الأمريكي متابعيه بإعادة نشر تلك التغريدة، مرفقا إياها بتعليق: "شكرا لك بيل"، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ورد بولتي بتغريدة قائلا: "صباح الخير أيها الرئيس ترامب، بسبب قيامك بإعادة نشر التغريدة، فستتم مفاجأة محارب سابق هذا الصباح بهدية بقيمة 30 ألف، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، تابعوني على حسابي، شكرا". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وبالفعل، قام المليونير بقيادة سيارة من طراز شيفروليه من شيكاغو إلى تينيسي، ليمنحها لمحاربة سابقة تدعى لينا رامون، والتي قضت فترتين قتاليتين في العراق، وتعرضت إلى إصابة في الدماغ أدت إلى حدوث عجز لديها.

وأشار بولتي إلى أنه سيستمر في أعمال خيرية مماثلة يمنح فيها المحاربين القدامى الهدايا والمساعدات بنفسه، لتصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا أن غيره من أصحاب الملايين أعربوا عن إعجابهم بهذه المبادرة ورغبتهم في القيام بها.