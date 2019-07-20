بالتخصصات والشروط.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء بالقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير/ الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020.

وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فتضم الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه في تخصصات (الجراحة-الجراحة العامة – تكميل – مسالك – رمد – أنف وأذن وحنجرة )؛ وتخصصات الباطنة ( باطنة عامة – جلدية وتناسلية – صدرية)؛ والتخصصات المختلفة : باثولوجى- معامل سموم - طب طبيعي – أشعة تشخيصية – عناية مركزة .

وحول الشروط العامة للقبول؛ أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام ، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والاختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ) ، وأن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

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ويشترط ألا تزيد السن على 34 سنة في 1 /1 /2020 بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير وعن 38 سنة في 1 /1 /2020 بالنسبة للحاصلين/ الحاصلات على درجة الدكتوراه، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

وحول مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف، يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربع سنوات ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الإحتياط والمكلفين ) بكوبرى القبة إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 /8 /2019.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)..وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (3) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 24012419 .​