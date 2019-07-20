محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ(:
أعلنت القوات العراقية اليوم السبت انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في شمال العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة.
وقالت قيادة العمليات المشتركة ، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" اليوم ، إن العملية تشمل شمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين والأنبار.
وأضافت أن هذه العملية تأتي بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، فضلا عن مفارز من رجال المرور والجنسية والشرطة النهرية.
ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله :"تزامناً مع بدء الحملة الأمنية بمشاركة جميع صنوف القوات العراقية، أغلقت القوات الأمنية في الطارمية مداخل القضاء من جهة العبايجي وطريق الشط والمشاهدة والزملة".
وأضاف المصدر أنه "لا يسمح بخروج ودخول المواطنين إلى القضاء إلا في الحالات الانسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يطلق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" العسكرية شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.