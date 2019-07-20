​رئيس فنزويلا يتحدى المعارضة: مستعدون لانتخابات البرلمان قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتخابات البرلمانية في البلاد قد تجرى قريبا، مؤكدا استعداده لحرب انتخابية في أي مكان وزمان تحدده المعارضة.

وقال مادورو ـ أمام أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ "نحن قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات النيابية وهي قريبة جدا، أرى اليوم الذي تستعيد فيه الجمعية الوطنية والبلاد الاستقرار عندما نطرد هذه المجموعة من البلطجية والمجرمين الذين لا طائل من ورائهم".

يذكر أن الرئيس الفنزويلي قد اقترح في 21 مايو الماضي على المعارضة التي تسيطر على البرلمان، إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية منذ شهر يناير الماضي عقب إعلان زعيم المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيسا للبلاد.. وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 50 دولة أخرى بجوايدو رئيسا لفنزويلا.