محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ):
أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 24 مسلحًا وإصابة 17 آخرين، خلال عملية قصف مدفعي استهدفت مسلحي حركة طالبان في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان.
وقال الجيش الأفغاني في بيان - نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت - إنه تم استهداف المسلحين في مقاطعة خاس أروزان باستخدام المدفعية الموجهة.
وأضاف البيان أن عملية القصف المدفعي أسفرت أيضا عن تدمير أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزة المسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 24 وإصابة 17 مسلحًا من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.