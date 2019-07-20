كوريا الشمالية تنتقد طوكيو في خلافها مع سيول

انتقدت كوريا الشمالية بشدة الجمعة اليابان، بعد فرضها قيوداً على بعض صادرات سيول بسبب خلاف دبلوماسي قديم، متهمة طوكيو بإضعاف السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن اليابان "تحاول تدمير الحركة باتجاه السلام عبر الضغط على كوريا الجنوبية من خلال هذه القيود". ووصفت اليابان بـ"العدو اللدود".

وكانت الحكومة اليابانية، أعلنت الأسبوع الماضي فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية أساسية لصنع الشاشات وأنصاف النواقل، وخصوصاً لأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، إلى كوريا الجنوبية.

ويعتبر الكوريون الجنوبيون أن هذه الإجراءات عقابية لكن اليابان تنفي ذلك، مع أن الإجراءات فرضت بعدما أمرت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات لكوريين جنوبيين أجبروا على العمل في مصانعها، خلال استعمار اليابان لكوريا بين 1910 و1945. واحتجت طوكيو بشدة على القرار.

Advertisements

اقرأ أيضاً... واشنطن توافق على بيع صواريخ لسيول وطوكيو

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن "الضرر الإنساني والمادي والنفسي الذي لحق بالشعب الكوري (خلال فترة الاستعمار الياباني) لا يمكن التعويض عنه حتى إذا ضحى الشعب الياباني بأكمله بنفسه".

وكان رجل كوري جنوبي أحرق نفسه أمام السفارة اليابانية في سيول الجمعة.