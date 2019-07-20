السعودية توافق على نشر قوات أمريكية على أرضها للدفاع عن أمن المنطقة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، موافقة العاهل السعودي على استقبال المملكة لقوات أمريكية على أراضيها لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن المسؤول أنه "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".



في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.



ونقلت رويترز عن البنتاغون أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، مضيفة أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

