السعودية تعلن عن استقبال قوات أميركية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه “انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، إن “استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعاً إضافياً ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا”.

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المصدر: – العربية.نت