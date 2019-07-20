مصادر كردية تكشف: منفذ هجوم أربيل شقيق برلمانية تركية

أفادت مصادر كردية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الشخص الذي قتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في أربيل، الأربعاء، هو شقيق درسيم داغ، عضوة البرلمان التركي عن “حزب الشعوب الديمقراطية”، الذي يتزعمه المعارض التركي، صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ نحو سنتين في تركيا بتهم أمنية.

والمدعو مظلوم داغ، هو من أهالي ديار بكر، ومطلوب لدى الأجهزة الأمنية في كردستان العراق، التي تلاحقه على خلفية حادث إطلاق النار بمطعم حوكاباز في أربيل؛ ما أسفر عن سقط 3 قتلى، بينهم الدبلوماسي التركي، وفق المصادر.

وقتل 3 أشخاص، بينهم نائب القنصل التركي، الأربعاء، بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية التركية مقتل “موظف في القنصلية العامة التركية في أربيل” في هجوم مسلح على مطعم بالمدينة الشمالية الحدودية مع تركيا، حيث أطلقت أنقرة مؤخراً عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره “تنظيماً إرهابياً”.

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كما تعهدت الرئاسة التركية، الأربعاء، بالرد على مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل، وذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه في تويتر، أكد فيها أنه سيتم الرد بالشكل اللازم على “الهجوم الشنيع”.

المصدر: العربية.نت