مسؤول إيراني: الناقلة البريطانية الآن في “بندر عباس”

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نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مسؤول قوله السبت إن الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها الجمعة.
وذكرت إيران أن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء التحقيق.
من جهته، قال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان جنوب إيران: “الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني… عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة البريطانية”.
وتابع: “الناقلة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني وسيبقى جميع أفراد الطاقم وعددهم 23 على متنها لحين انتهاء التحقيق”.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال، مساء الجمعة، إنه “صادر” ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” لدى عبورها مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت شركة “نوربولك” البريطانية للشحن البحري، ليل الجمعة، أن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها، ناقلة النفط “مسدار”، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.
المصدر: العربية.نت، رويترز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.