كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن والتعاون الأوروبى ترحب بوقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، باتفاق وقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان أصدرته المنظمة الاوروبية فى العاصمة النمساوية فيينا الخميس، أن الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى وزير الشئون الخارجية السلوفاكى ميروسلاف لاجيك، رحب بالالتزام الجديد بوقف غير محدود لإطلاق النار فى شرق أوكرانيا اعتبارا من 21 يوليو الجارى على النحو المتفق عليه فى اجتماع فريق الاتصال الثلاثى الذى عقد فى مينسك أمس.

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أضاف البيان نقلا عن لاجيك أن هذا التطور يمثل خطوة ضرورية وهامة وعاجلة بالنظر إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى الصراع وهو ما رصدته بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبى إلى أوكرانيا.

ونوه البيان الى تأكيد لاجاك على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية لافتا الى أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار ذا مغزى دائمًا ولا رجعة فيه.