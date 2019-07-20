كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: المناطق القبلية الشمالية الغربية تشهد أول انتخابات محلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري المناطق القبلية الشمالية الغربية في باكستان أول انتخابات إقليمية على الإطلاق، في المنطقة على طول الحدود الأفغانية التي كانت ذات يوم معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة.

تم دمج المناطق القبلية السبع العام الماضي في مقاطعة خيبر باختونخوا الشمالية الغربية. قبل ذلك، كانت المناطق القبلية تدار فيدراليًا، ولم يتمكن السكان من التصويت إلا في الجمعية الوطنية.

وقال سهيل خان، المتحدث باسم هيئة الانتخابات بالمقاطعة، انه يتنافس 285 مرشحًا، بينهم امرأتان، على ستة عشر مقعدًا.

تم تسجيل حوالى 2.8 مليون ناخب فى انتخابات اليوم السبت، التى افتتحت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى وسط اجراءات أمنية مشددة.

تزعم باكستان أنها قامت بتطهير المناطق القبلية للمتشددين في سلسلة من العمليات العسكرية في السنوات الأخيرة، لكن ما زالت المنطقة تشهد هجمات متقطعة.

