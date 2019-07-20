كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الموسمية في جنوب آسيا إلى 152 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المسؤولون ان عدد القتلى في جنوب آسيا ارتفع إلى 152 شخص بسبب الفيضانات الموسمية حيث لا يزال ملايين البشر والحيوانات يواجهون العبء الأكبر في ثلاث دول.

لقي ما لا يقل عن 90 شخصًا حتفهم في نيبال و50 في ولاية آسام الهندية. وقتل عشرات الأشخاص في بنجلادش المجاورة.

قال شيف كومار، المسؤول الحكومي في آسام، اليوم السبت انه مات عشرة حيواناتمن فصائل نادرة في متنزه كازيرانجا الوطني بعد أن دمرت المياه الرمادية لنهر براهمابوترا المحمية.

وتقول هيئة الاستجابة للكوارث في ولاية اسام انه تأثر 4.8 مليون شخص في 3700 قرية في أنحاء الولاية الشمالية الشرقية بالفيضانات.

