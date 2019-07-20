كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دائرة الهجرة الأمريكية: سنراجع اختبار التجنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، أنها ستراجع اختبار المتقدمين للحصول على جنسية البلد.

وقالت الوكالة في بيان، يوم الجمعة: "تقوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية بمراجعة اختبار التجنس الحالي مع إدخال تحسينات لضمان استمراره في العمل كمقياس دقيق لمعرفة التجنس في علم التربية المدنية لمقدم الطلب".

وأضافت البيان: "أنه يعكس أفضل الممارسات في تقييمات تعليم الكبار. والهدف هو إنشاء اختبار ذي معنى وموحد وفعال لتقييم معارف المتقدمين وفهمهم للتاريخ والحكومة والقيم الأمريكية".