كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان ترحب بطالبي اللجوء من هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون إنها ستتبع "المبادئ الإنسانية" في التعامل مع طالبي اللجوء من هونج كونج، التي نشأت بسبب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

جاءت تصريحات تساي بعد أن ذكرت إذاعة آسيا الحرة أن أكثر من عشرة متظاهرين من هونج كونج فروا إلى تايوان. وردًا على ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الصينية تايوان يوم الجمعة بإظهار الخير المزيف.

وأوضح المتحدث جينج شوانغ في مؤتمر صحفي دوري "ننصح بعض الناس في الجزيرة بعدم التظاهر بالرحمة.. هم أنفسهم ليسوا أكثر من تماثيل بوذا." يعد هذا اللقب إشارة واضحة لقول صيني قديم: عندما يحاول البوذا الطيني عبور النهر، فإنه بالكاد يستطيع حماية نفسه، ويتخلي عن الآخرين.

ليس لدى تايوان سياسة رسمية للاجئين، ومن المرجح أن يغضب أي تحرك لإعادة توطين متظاهري هونج كونج بكين.

هونغ كونغ هي أرض صينية هزتها احتجاجات حاشدة خلال الشهر الماضي ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الذي يسمح للسكان بالمحاكمة في البر الرئيسي الصيني. كما تزعم الصين أن تايوان جزء من أراضيها، على الرغم من أن الجزيرة التي تحكمها ديمقراطيا انفصلت عن البر الرئيسي الذي يحكمه الحزب الشيوعي وسط حرب أهلية في عام 1949.

