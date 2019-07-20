واعزيز: ألعاب القوى المغربية تستحق الأفضل

دعت زهرة واعزيز، البطلة السابقة في مسافة 5 آلاف متر، إلى ضرورة التكتل وراء البطل العالمي والأولمبي هشام الكروج، ليصبح رئيسا للجامعة، في الجمع العام المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، بالعاصمة الرباط.

وقالت واعزيز، أثناء مشاركتها في «لايف» بثه العداء السابق، الحسين بنزركينات، المقيم حاليا بقطر، إنها تشعر بغيرة كبيرة جدا حين ترى منافستها السابقة، الرومانية غابرييلا زابو، وقد وصلت إلى سدة وزارة الشباب والرياضة، وأبطالا آخرين في دول أخرى يتسيدون الواقع التسييري رياضيا، فيما لم يتسن للأبطال المغاربة أن ينتخبوا رؤساء للجامعات.

وأوضحت واعزيز، التي توجد في اللائحة المقترحة من لدن الكروج لتسيير دفة الجامعة، أنها عاشت سنوات داخل المؤسسة، باعتبارها مدربة، فلاحظت أن المغرب يتوفر على طاقات كبيرة جدا في ألعاب القوى، «لا ينقصها سوى التسيير الحسن»، مضيفة: «لدينا أبطال واعدون جدا، غير أن أغلب المؤطرين صاروا يشتغلون خارج الوطن.

لذلك، أدعو الأندية إلى حسن الاختيار، وألا تضيع الفرصة التي قد تندم كثيرا على تضييعها».