أكادير: بائع متجول يرسل عون سلطة إلى المستعجلات

تعرض عون سلطة، أول أمس الخميس، بأكادير، إلى اعتداء خطير من طرف أحد الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي على مستوى الكرورنيش.

وبحسب مصادر محلية فإن، المعتدي قام بالدخول في مشادات كلامية مع عون السلطة قبل أن يتحول الأمر إلى اعتداء بالضرب المبرح، ما أدى لنقله إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، وهو في حالة حرجة.

وفور وقوع الاعتداء، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وقامت بتوقيف البائع المتجول للتحقيق معه في ملابسات الاعتداء.