نظام تشغيل هواوي الجديد ليس للهواتف الذكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن هدأ الشد والجذب قليلاً، ظهرت تصريحات رسمية جديدة من هواوي تؤكد أن نظام التشغيل البديل الذي طورته "HongMeng OS" ليس لتشغيل الهواتف الذكية.

نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، كاثرين شين (تويتر)

بحسب نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، كاثرين شين، فإن نظام التشغيل "هونغمنع أو اس" هو للاستخدامات الصناعية وإنترنت الأشياء وكان قيد التطوير قبل وقت طويل من الحديث عنه في وسائل الإعلام على أنه نظام تشغيل بديل لـ"أندرويد".

وأوضحت شين أن الشيفرة المصدرية للنظام أبسط بكثير من أندرويد، فهو يحتوي على مئات آلاف الأسطر البرمجية، مقارنة مع أندرويد الذي يحتوي على ملايين الأسطر البرمجية، بالتالي فإن نظام هواوي أبطئ بالاستجابة بشكل كبير وواضح مقارنة مع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تم التمهيد لها الأسبوع الماضي، عندما تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة، ليانغ هوا، عن أن هواوي لم تقرر بعد إن كان نظام التشغيل يمكن تطويره ليكون نظام تشغيل للهواتف الذكية.