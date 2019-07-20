ماذا قال مدرب الجزائر بعد التتويج بالبطولة الأفريقية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، سعادته بعد حصد كأس أمم أوروبا 2019 التي أقيمت في مصر، عقب الفوز بالمباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء.

وذكر بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "الآن كمدير فني أصبحت في قمة الجاهزية، بعد التتويج بهذه البطولة الكبيرة.. عندما كنت مدربا في قطر، قلت لن أدرب المنتخب الجزائري إلا عندما أكون جاهزا لهذه المهمة، والآن أصبحت جديرا بها".

وأضاف "أشكر جميع لاعبي المنتخب على مجهودهم، فهم السبب الرئيسي في الفوز باللقب.. تراجع مستواهم في المباراة النهائية أمر طبيعي، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال البطولة".

وأردف "سعيد بفوز إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فهو لاعب صاعد ويعد اكتشاف هذه النسخة".

وبخصوص رياض محرز، قال "هو لاعب كبير، وقدم معنا مستوى مميز بالبطولة، وفي المباراة النهائية".

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وعما إذا كان قد توقع الفوز باللقب، أجاب بلماضي "منذ أول يوم لنا بالمسابقة ونحن نتوقع ذلك، فهذا كان هدفنا، ونجحنا في تحقيقه".

وحول المستوى الفني للمباراة النهائية، رد بقوله "اللقاء لم يكن ممتعا، لكنه كان متكافئا بين المنتخبين، ونجحنا في السيطرة الدفاعية بعد هدف الفوز".

وعن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قال بلماضي ردًا على الصحفي صاحب السؤال "أحتاج للذهاب لطبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك".

كما استنكر بلماضي سؤالا آخر، بشأن "ضعف" الأداء الجماعي لمنتخب الجزائر في الكان.