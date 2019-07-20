الان تتابع إيران تطلق الإتهامات: الناقلة البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: قالت الحكومة الايرانية اليوم السبت إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل احتجازها. واكدت ان جميع أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو وعددهم 23 ما زالوا على متن الناقلة ، وأن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء التحقيق

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